Шоу «Титаны», 2-й сезон, 3-я серия: во сколько начинается, какие испытания ждут участников

В новом выпуске станет известно, кто покинет проект по результатам первого командного испытания. В воскресенье, 9 февраля, ТНТ покажет третью серию шоу «Титаны», посвящённую тому, как испытание с прыжками через бассейн справились оставшиеся пять сборных.

Напомним, во втором выпуске задание прошли команды Саши Стоуна, Регины Мухаметшиной, Фарруха Худайбергенова, Анастасии Смирновой и Никиты Крюкова. Капитаны сборных с худшим результатом сразятся в решающем испытании. Одна команда в полном составе покинет проект. В итоге из борьбы за победу выйдут 10 атлетов.

В этот раз не обойдётся без травм. Сергей «Кратос» Калинин во время прохождения испытания лишился переднего зуба. Новый выпуск шоу выйдет в 20:45 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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