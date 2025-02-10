Кто выбыл в третьем выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний

Борьбу за победу продолжат 90 атлетов. 9 января вышла третья серия проекта «Титаны». По результатам показанного в ней испытания шоу покинули 10 спортсменов. Напомним, во втором выпуске выбывших не оказалось, поскольку пройти задание с бассейном и воздушными платформами успели не все команды.

По итогам испытания лучшими стали команды Саши Стоуна и Альбины Мухаметшиной, а вот худшие результаты показали сборные Даниила Ейбога и Никиты Крюкова. Их капитаны приняли участие в испытании на выбывание. Атлеты должны были сделать как можно больше подходов в махах гирями. Даниил и Никита продержались шесть раундов. Победителем стал Никита Крюков — его команда в полном составе продолжает борьбу.

В третьем выпуске шоу «Титаны» покинули Даниил Ейбог, Вадим Анохин, Наталья Есменеева, Станислав Лебедев, Абдурахим Ахмадалиев, Иван Стретович, Татьяна Иванова, Дарима Санкадова, Александр Яшанькин, Артемий Каташинский.

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