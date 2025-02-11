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Спрос на летний отдых в Крыму резко вырос в несколько раз

Спрос на летний отдых в Крыму резко вырос в несколько раз
Россияне планируют отдых в Крыму
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Наши соотечественники уже планируют отпуск. Многие россияне уже определились с тем, где проведут предстоящий отдых. По словам директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в 2025 году отмечен значительный рост интереса туристов к поездкам в Крым, а также по некоторым другим направлениям.

Ломидзе рассказала, что россияне также планируют отправиться в Калининград, Сочи и Геленджик. Активный этап бронирования туров туда и в Крым ожидается в середине марта. На данный момент на летний сезон забронировано около трети отелей полуострова.

Мы видим увеличение количества запросов на Калининград, Сочи, Геленджик, Крым. Причём туроператоры говорят, что чуть ли не в два раза увеличилось количество запросов именно на Крым, — сказала эксперт.

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