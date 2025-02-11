В России хотят сократить рабочее время в пятницу на час ради здоровья сотрудников

Авторы инициативы уверены, что благодаря такому подходу наши соотечественники смогут почувствовать себя более счастливыми. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выдвинул идею о сокращении рабочего дня в пятницу на час для сотрудников на пятидневке. По мнению политика, таким образом люди получат возможность более качественно проводить свободное время, а также улучшат показатели здоровья.

Полагаем, что установление сокращённой на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда, — уточняется в пояснительной записки.

На данный момент работодателям доступна опция сокращения рабочего времени перед выходными или праздничными днями, однако в Трудовом кодексе это не закреплено.

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