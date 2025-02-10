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Cупербоул 2025: кто выступил, хедлайнер, как прошел, звезды

Звёзды, билеты по $ 6,5 тыс. и ни одного свободного места: как прошёл Супербоул-2025
Тейлор Свифт
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В этом году стадион пестрел обилием селебрити. 9 февраля в Новом Орлеане (США) прошёл финал сезона в лиге американского футбола НФЛ. Ежегодно Супербоул смотрит порядка трети населения Штатов, а на стадион стекаются десятки известных певцов, моделей и актёров.

Главной звездой вечера стал Кендрик Ламар, выступивший на мероприятии с сольной программой. Кроме того, вместе с ним на сцену выходили R&B-певица SZA, Джон Батист, Лорен Дейгл, Ледиси, а также Тромбон Шорти.

Среди звёздных гостей на трибунах, разумеется, отметилась Тейлор Свифт — артистка пришла поддержать своего возлюбленного Трэвиса Кейси, играющего за «Канзас-Сити Чифс». Поболеть за любимую команду также пришли Брэдли Купер с дочерью Леей, Пит Дэвидсон, Эмма Робертс, Пост Малон (Post Malone), Винни Харлоу, Джордон Хадсон и Никки Глейзер и другие.

В этом году средняя стоимость билетов на матч между «Филадельфией Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» составила порядка $ 6,5 тыс. (по нынешнему курсу около 600 тысяч рублей). На стадионе Нового Орлеана не было ни одного свободного места. Многие приехали из самых отдалённых уголков США, чтобы лично стать свидетелями игры и триумфальной победы «Филадельфии Иглз».

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