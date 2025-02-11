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Букет от анонима: мошенники используют новые схемы обмана в преддверии праздников

Букет от анонима: мошенники используют новые схемы обмана в преддверии праздников
Новые схемы обмана в преддверии праздников
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Перед началом праздничного сезона киберпреступники разработали новые уловки для обмана россиян. Как сообщает ИБ-компания Angara Security в беседе с ТАСС, мошенники активизировались в преддверии Дня святого Валентина и Международного женского дня.

Так, жертве сообщают о «заграничной посылке» от родственника или же «букете цветов» от анонимного поклонника. Мошенники просят жертву подтвердить адрес доставки и предоставить код из SMS-сообщения, якобы предназначенный для курьера. Однако, как предупреждает руководитель отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова, этот код может использоваться для доступа к банковским сервисам жертвы.

Эксперт подчеркнула, что мошенники могут получить доступ к личным данным граждан через утечки информации, которые происходили ранее. Имея на руках номер банковской карты, ФИО и адрес доставки, преступники могут похитить деньги с банковского счёта.

Лучше всего игнорировать предложения подарков от незнакомых отправителей, говорят специалисты.

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