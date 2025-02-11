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В Японии пройдут масштабные прятки в заснеженном лесу

В Японии пройдут масштабные прятки в заснеженном лесу
В Японии пройдут масштабные прятки
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Экстремалы оценят. Японская ассоциация пряток приглашает всех желающих принять участие в масштабных прятках, которые называются Kakurendo. Состязание пройдёт в конце февраля. Локация — атмосферный заснеженный лес на острове Хоккайдо. Стоимость на одного — 3000 йен (примерно 2000 рублей).

Организаторы обещают, что это будет не просто игра, а настоящий опыт выживания в экстремальных условиях. Ожидается, что в этом году количество игроков превысит 100 человек. Победителям обещают возможность принять участие в международном турнире по пряткам.

В прошлый раз схема игры была следующей: 90 участников прятались, а 10 — искали. Полем для состязания стал остров Цумагасима, отличающийся густой растительностью, глубокими пещерами и скалистыми берегами.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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