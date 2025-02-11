Фёдор Конюхов стал первым, кто смог пересечь Южную Атлантику на вёсельной лодке

Наш соотечественник сделал это, пока вокруг бушевали сильнейшие волны и дул мощный ветер. Российский путешественник Фёдор Конюхов стал первым в истории, кто смог в одиночку пересечь Южную Атлантику на вёсельной лодке. На это у него ушло чуть больше двух месяцев.

Причём по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. Потребовалось 68 суток, — сообщили в экспедиционном штабе путешественника.

На данный момент Фёдор Конюхов находится на втором этапе своего кругосветного маршрута в Южном океане. На протяжении нескольких недель нашего соотечественника сопровождают сложнейшие погодные условия.

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