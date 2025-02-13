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Врач-кардиолог назвал лучшие блюда для здоровья сердца

Врач-кардиолог назвал лучшие блюда для здоровья сердца
Лучшие блюда для здоровья сердца
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Для поддержания сердца британский врач-кардиолог Рой Джогия рекомендует следовать принципам средиземноморской диеты. По его словам, нужно включать в рацион орехи, овощи и нежирное мясо.

Такая диета обеспечивает организм необходимыми мононенасыщенными жирами и омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень «плохого» холестерина и повышают содержание «хорошего». Кроме того, рацион, богатый растительными продуктами, насыщает тело антиоксидантами и полифенолами. Эти вещества уменьшают воспалительные процессы и окислительный стресс — факторы, способствующие развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Сам Рой Джогия придерживается средиземноморского стиля питания, адаптируя его под собственные предпочтения. На завтрак он выбирает ореховые мюсли с добавлением свежих фруктов, а на обед — нежирное мясо с гарниром из круп и разнообразных овощей. В качестве перекуса кардиолог рекомендует лёгкие закуски вроде горсти орехов или фруктов. Вечером врач предпочитает полезные для сердца блюда, такие как запечённый лосось или чечевица с зеленью.

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