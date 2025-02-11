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В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»: как это было

В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»: как это было
Легкоатлетические соревнования «Скорость»
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Событие собрало около 1000 любителей бега. 8 и 9 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ состоялись соревнования «Скорость» — первый старт сезона 2025 от команды Бегового сообщества. Их участники попробовали свои силы в 7 легкоатлетических дисциплинах. В субботу, 8 февраля, спортсмены посоревновались на дистанциях 60 м, 600 м и 1 000 м, а в воскресенье, 9 февраля, пробежали дистанции 300 м и одну милю (1 609 м).

Зрелищности спортивному празднику по традиции добавили эстафеты. В субботу участников ждала классическая эстафета 4х200 м, а в воскресенье — обратная шведская эстафета — 800-600-400-200 м. Кроме того, для атлетов прошли мастер-классы от экспертов Бегового сообщества.

Результаты первого соревновательного дня

60 м

Мужчины

  1. Нугзар Ломидзе — 6.96;
  2. Никита Ясько — 7.03;
  3. Александр Ястребцев — 7.13;

Женщины

  1. Валерия Никифорова — 7.80;
  2. Анна Шалыгина — 7.99;
  3. Елена Тырлова — 8.04;

600 м

Мужчины

  1. Максим Филимонов — 1:20.19;
  2. Иван Поленин — 1:22.31;
  3. Ярослав Жуков — 1:23.43;

Женщины

  1. Варвара Зимина — 1:32.37;
  2. Юлия Зубарева — 1:33.26;
  3. Ольга Ковивчаг — 1:34.89;

1000 м

Мужчины

  1. Николай Ляликов — 2:29.12;
  2. Александр Абрамов — 2:30.21;
  3. Роман Ткачук — 2:30.34;

Женщины

  1. Софья Каменева — 2:49.41;
  2. Алла Сидорова — 2:53.98;
  3. Анастасия Микушева — 2:54.43;

Эстафета 4х200 м

  1. Беговой университет — 1:34.19;
  2. Физика Поля — 1:37.02;
  3. KORENNOFF PRO-ЦСКА — 1:38.80.

Результаты второго соревновательного дня

300 м

Мужчины

  1. Сергей Чемагин — 36.30;
  2. Андрей Гурьев — 36.98;
  3. Валерий Кружков — 37.17;

Женщины

  1. Анастасия Емельянова — 39.55;
  2. Юлия Зубарева — 40.52;
  3. Анна Шалыгина — 41.15;

1608 м

Мужчины

  1. Константин Плохотников — 4:08.11;
  2. Максим Ликсаков — 4:13.49;
  3. Артём Сериков — 4:4.78;

Женщины

  1. Софья Каменева — 4:50.61;
  2. Алла Сидорова — 4:59.95;
  3. Екатерина Шабунина — 5.00:36;

Эстафета 800-600-400-200 м

  1. Восемьногосьминог — 4:40.14;
  2. Speed Race Record Breakers 2.0 — 4:40.99;
  3. Зайцев Team — 4:41.78.

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