В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»: как это было

Событие собрало около 1000 любителей бега. 8 и 9 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ состоялись соревнования «Скорость» — первый старт сезона 2025 от команды Бегового сообщества. Их участники попробовали свои силы в 7 легкоатлетических дисциплинах. В субботу, 8 февраля, спортсмены посоревновались на дистанциях 60 м, 600 м и 1 000 м, а в воскресенье, 9 февраля, пробежали дистанции 300 м и одну милю (1 609 м).

Зрелищности спортивному празднику по традиции добавили эстафеты. В субботу участников ждала классическая эстафета 4х200 м, а в воскресенье — обратная шведская эстафета — 800-600-400-200 м. Кроме того, для атлетов прошли мастер-классы от экспертов Бегового сообщества.

Результаты первого соревновательного дня

60 м

Мужчины

Нугзар Ломидзе — 6.96; Никита Ясько — 7.03; Александр Ястребцев — 7.13;

Женщины

Валерия Никифорова — 7.80; Анна Шалыгина — 7.99; Елена Тырлова — 8.04;

600 м

Мужчины

Максим Филимонов — 1:20.19; Иван Поленин — 1:22.31; Ярослав Жуков — 1:23.43;

Женщины

Варвара Зимина — 1:32.37; Юлия Зубарева — 1:33.26; Ольга Ковивчаг — 1:34.89;

1000 м

Мужчины

Николай Ляликов — 2:29.12; Александр Абрамов — 2:30.21; Роман Ткачук — 2:30.34;

Женщины

Софья Каменева — 2:49.41; Алла Сидорова — 2:53.98; Анастасия Микушева — 2:54.43;

Эстафета 4х200 м

Беговой университет — 1:34.19; Физика Поля — 1:37.02; KORENNOFF PRO-ЦСКА — 1:38.80.

Результаты второго соревновательного дня

300 м

Мужчины

Сергей Чемагин — 36.30; Андрей Гурьев — 36.98; Валерий Кружков — 37.17;

Женщины

Анастасия Емельянова — 39.55; Юлия Зубарева — 40.52; Анна Шалыгина — 41.15;

1608 м

Мужчины

Константин Плохотников — 4:08.11; Максим Ликсаков — 4:13.49; Артём Сериков — 4:4.78;

Женщины

Софья Каменева — 4:50.61; Алла Сидорова — 4:59.95; Екатерина Шабунина — 5.00:36;

Эстафета 800-600-400-200 м

Восемьногосьминог — 4:40.14; Speed Race Record Breakers 2.0 — 4:40.99; Зайцев Team — 4:41.78.

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