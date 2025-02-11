В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»: как это было

Событие собрало около 1000 любителей бега. 8 и 9 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ состоялись соревнования «Скорость» — первый старт сезона 2025 от команды Бегового сообщества. Их участники попробовали свои силы в 7 легкоатлетических дисциплинах. В субботу, 8 февраля, спортсмены посоревновались на дистанциях 60 м, 600 м и 1 000 м, а в воскресенье, 9 февраля, пробежали дистанции 300 м и одну милю (1 609 м).
Зрелищности спортивному празднику по традиции добавили эстафеты. В субботу участников ждала классическая эстафета 4х200 м, а в воскресенье — обратная шведская эстафета — 800-600-400-200 м. Кроме того, для атлетов прошли мастер-классы от экспертов Бегового сообщества.
Результаты первого соревновательного дня
60 м
Мужчины
- Нугзар Ломидзе — 6.96;
- Никита Ясько — 7.03;
- Александр Ястребцев — 7.13;
Женщины
- Валерия Никифорова — 7.80;
- Анна Шалыгина — 7.99;
- Елена Тырлова — 8.04;
600 м
Мужчины
- Максим Филимонов — 1:20.19;
- Иван Поленин — 1:22.31;
- Ярослав Жуков — 1:23.43;
Женщины
- Варвара Зимина — 1:32.37;
- Юлия Зубарева — 1:33.26;
- Ольга Ковивчаг — 1:34.89;
1000 м
Мужчины
- Николай Ляликов — 2:29.12;
- Александр Абрамов — 2:30.21;
- Роман Ткачук — 2:30.34;
Женщины
- Софья Каменева — 2:49.41;
- Алла Сидорова — 2:53.98;
- Анастасия Микушева — 2:54.43;
Эстафета 4х200 м
- Беговой университет — 1:34.19;
- Физика Поля — 1:37.02;
- KORENNOFF PRO-ЦСКА — 1:38.80.
Результаты второго соревновательного дня
300 м
Мужчины
- Сергей Чемагин — 36.30;
- Андрей Гурьев — 36.98;
- Валерий Кружков — 37.17;
Женщины
- Анастасия Емельянова — 39.55;
- Юлия Зубарева — 40.52;
- Анна Шалыгина — 41.15;
1608 м
Мужчины
- Константин Плохотников — 4:08.11;
- Максим Ликсаков — 4:13.49;
- Артём Сериков — 4:4.78;
Женщины
- Софья Каменева — 4:50.61;
- Алла Сидорова — 4:59.95;
- Екатерина Шабунина — 5.00:36;
Эстафета 800-600-400-200 м
- Восемьногосьминог — 4:40.14;
- Speed Race Record Breakers 2.0 — 4:40.99;
- Зайцев Team — 4:41.78.
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