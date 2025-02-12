Музыка, сноуборды и воркшопы: на «Розе Хутор» прошёл фестиваль РОЗАФЕСТ

На мероприятии побывали 15 тысяч любителей активного отдыха со всей России. С 25 января по 2 февраля на горном курорте «Роза Хутор» прошёл 10-й спортивно-музыкальный фестиваль РОЗАФЕСТ. Большинство участников события — сотрудники технологических и IT-компаний, маркетологи, специалисты по рекламе, топ-менеджмент известных мировых и российских брендов, а также титулованные спортсмены и известные музыканты.

Гостей РОЗАФЕСТ ждала насыщенная спортивная программа: пять спортивных соревнований, любительский даунхилл-спуск и чемпионат Краснодарского края по параллельному слалому для профессионалов. Самой яркой активностью стал сноупарк для любителей и профессионалов. Кроме того, для всех желающих была доступна специально разработанная слалом-трасса, где можно было потренировать свои навыки в компании профессионалов. Более 300 человек также собрались на массовый спуск на рассвете.

Фестиваль представил две сцены и три музыкальных поп-ап спота. В этом году он запомнился не только концертами хедлайнеров Минаевой, DJ Cherocky, Lavblast, Turbosh и Aum Raa, но и в общей сложности 70 выступлениями в уникальных локациях, квартирниками с поющими блогерами-миллионниками. На веранде ресторана «Груша» в самом сердце горной деревни гостей ждали живые выступления и диджей-сеты под открытым небом.

В рамках фестиваля прошла серия бесплатных мастер-классов Академии спорта по пяти дисциплинам. Это сразу 10 теоретических и 32 практических воркшопов про особенности карвинга, фан-кросса, джиббинга, прыжков с трамплина, флэт-трюков и фрирайда. И, наконец, на РОЗАФЕСТ состоялся долгожданный масштабный квест. В этом году его участников ждали 73 спортивных, креативных и интеллектуальных задания. Победители получили до 500 тысяч рублей, а а также более 100 000 призов.

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