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Врач рассказал, как отличить мнительность от реальной болезни

Врач рассказал, как отличить мнительность от реальной болезни
Как отличить мнительность от реальной болезни
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Многие люди склонны игнорировать сигналы своего организма, тогда как другие переживают из-за каждого незначительного недомогания. Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович объяснил, как отличить мнительность от реальной болезни.

По его словам, около 20-30% пациентов, посещающих терапевтов, нуждаются скорее в психологической поддержке, чем в лечении физических недугов.

Часто такие пациенты приходят уже с достаточным набором выписок и обследований, сделанных у других врачей. В этом случае, ознакомившись с ними и убедившись, что ничего серьёзного со здоровьем не происходит, нужно обратить внимание на навязчивый и неотступный характер идей о здоровье или мнимом нездоровье.

Эмоции у таких пациентов гипертрофированы, а логика в рассуждениях отсутствует. Особенно показательной является их реакция на положительные новости о здоровье: вместо радости они испытывают разочарование и недоверие к врачу. Для них важен сам процесс поиска болезни, а не результат, добавил Андрей Шмилович.

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