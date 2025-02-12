Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

Сезон аллергии в этом году начнётся в России намного раньше

Сезон аллергии в этом году начнётся в России намного раньше
Сезон аллергии начнётся раньше
Аудио-версия:
Комментарии

Многие начинают испытывать дискомфорт уже сейчас. В этот раз зима о разных регионах России выдалась аномально тёплой. Из-за этого значительно сместился график цветения растений, пыльца которых является причиной проявления аллергии.

Так, в Москве и области уже фиксируется наличие пыльцы ольхи, а на северо-западе страны — пыльцы орешника. По словам экспертов, конкретно эти виды занесло к нам в основном из Европы. Что же касается «наших» растений, то в ближайшие два месяца ожидается цветение берёзы.

Кроме того, аллерголог-иммунолог «Инвитро» Юлия Селихова подчеркнула, что аллергики могут ощущать соответствующие симптомы в том числе из-за определённых видов плесневых грибков.

Некоторые грибки активизировались уже сейчас, и ряд моих пациентов столкнулись с аллергической реакцией на их споры, — рассказала врач.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В России хотят сократить рабочее время в пятницу на час ради здоровья сотрудников
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android