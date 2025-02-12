Сезон аллергии в этом году начнётся в России намного раньше

Многие начинают испытывать дискомфорт уже сейчас. В этот раз зима о разных регионах России выдалась аномально тёплой. Из-за этого значительно сместился график цветения растений, пыльца которых является причиной проявления аллергии.

Так, в Москве и области уже фиксируется наличие пыльцы ольхи, а на северо-западе страны — пыльцы орешника. По словам экспертов, конкретно эти виды занесло к нам в основном из Европы. Что же касается «наших» растений, то в ближайшие два месяца ожидается цветение берёзы.

Кроме того, аллерголог-иммунолог «Инвитро» Юлия Селихова подчеркнула, что аллергики могут ощущать соответствующие симптомы в том числе из-за определённых видов плесневых грибков.

Некоторые грибки активизировались уже сейчас, и ряд моих пациентов столкнулись с аллергической реакцией на их споры, — рассказала врач.

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