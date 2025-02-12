В ГД предлагают запретить кальяны: судмедэксперт объяснил, почему поддерживает инициативу

Алексей Решетун — ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт — предупредил о серьёзной опасности кальянов. Он прокомментировал инициативу Госдумы ввести полный запрет на эти приборы.

Специалист отметил, что при курении кальяна выделяется огромное количество вредных и даже опасных для организма веществ. Среди них — никотин, угарный газ (СО), соли тяжёлых металлов, таких как мышьяк и свинец, а также разнообразные химические соединения, применяемые для увлажнения и ароматизации табачных смесей. Эксперт подчеркнул, что все эти вещества наносят серьёзный ущерб здоровью:

Все эти вещества, форсированно попадая в организм, оказывают очень вредное воздействие.

Особое беспокойство вызывает длительность процесса курения кальяна, которое обычно длится десятки минут. Такое продолжительное воздействие наносит серьёзный вред сердечно-сосудистой системе.

Алексей Решетун подчеркнул, что сравнивать вред от сигарет и кальянов нельзя, поскольку оба способа курения представляют собой одинаково опасные привычки.

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