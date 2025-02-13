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Шкала Валентина: этот тест из семи вопросов поможет оценить ваши отношения с партнёром

Ко Дню всех влюблённых учёные из Стокгольмского университета опубликовали новое исследование в журнале Cognitive Behaviour Therapy, в котором представлена научно обоснованная шкала любовных отношений — шкала святого Валентина.

Эта шкала позволяет быстро и эффективно получить представление о том, как развиваются отношения, без необходимости проходить долгие и сложные интервью или заполнять анкеты. Её даже можно использовать во время консультирования пар, чтобы отслеживать прогресс с течением времени.

Анкета состоит из семи пунктов. Нужно выбрать наиболее подходящий ответ.

1. Я умею хорошо сотрудничать и решать практические проблемы со своим партнёром.

Всегда (+3 балла);

Часто (+2 балла);

Редко (+1 балл);

Никогда (0 баллов).

2. Я чувствую, что могу доверять своему партнёру.

Всегда (+3 балла);

Часто (+2 балла);

Редко (+1 балл);

Никогда (0 баллов).

3. Когда у меня и моего партнёра возникают разногласия или конфликты, я быстро это преодолеваю.

Всегда (+3 балла);

Часто (+2 балла);

Редко (+1 балл);

Никогда (0 баллов).

4. Как часто в недавнем прошлом вы думали, что ваши отношения зашли в тупик?

Всегда (0 баллов);

Часто (+1 балл);

Редко (+2 балла);

Никогда (+3 балла).

5. Как часто в последнее время вы задумывались о расставании со своим партнёром?

Всегда (0 баллов);

Часто (+1 балл);

Редко (+2 балла);

Никогда (+3 балла).

6. Насколько эмоционально близкими вы чувствуете себя со своим партнёром?

Очень близкие (+3 балла);

Довольно близкие (+2 балла);

Совсем немного близкие (+1 балл);

Не близкие (0 баллов).

7. Насколько вы в целом удовлетворены своими отношениями?

Очень доволен (+3 балла);

Немного удовлетворён (+2 балла);

Несколько неудовлетворён (+1 балл);

Очень неудовлетворён (0 баллов).

Результаты:

0–3: крайне низкая удовлетворённость, с высоким риском проблем в отношениях. Отношения кажутся очень сложными, с сильными конфликтами или чувством безнадёжности. Если ситуация кажется непреодолимой, возможно, стоит рассмотреть профессиональную помощь.

4–6: очень низкая удовлетворённость, но некоторые положительные аспекты сохраняются. Это говорит о серьёзных проблемах, но также и о намёке на надежду. Вы можете испытывать одиночество, недопонимание.

7–9: низкая удовлетворённость смешанным опытом и частыми проблемами. Вам может не хватать эмоциональной близости.

10–12: нейтральное или слегка положительное удовлетворение; отношения сбалансированы, но есть возможности для роста.

13–15: высокая удовлетворённость незначительными конфликтами, которые хорошо управляются. В целом ваши отношения хорошие, с сильным доверием и эмоциональной близостью. Любые проблемы обычно решаются конструктивно.

16–18: очень высокая степень удовлетворённости; отношения надёжны и стабильны.

19–21: исключительно высокая удовлетворённость. Почти идеальные отношения с глубокой близостью и взаимной поддержкой. Вы, кажется, очень довольны своей ситуацией.

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