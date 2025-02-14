Алессандра Амбросио показала себя без косметики и фильтров

Модель доказывает, что красота — это не про макияж и идеальную укладку. Алессандра Амбросио привыкла быть предельно откровенной со своими поклонниками. В этот раз она поделилась в личном блоге честным снимком, сделанным прямо в постели. Для кадра 43-летняя манекенщица позировала без косметики и отказалась от использования фильтров.

Подписчики Амбросио оценили такой шаг и отметили, что истинная красота не пропадает без помады, тонального крема или туши для ресниц. Фолловеры отметили, что Алессандра вдохновляет их любить и принимать себя.

Алессандра Амбросио Фото: Из личного архива Алессандры Абмросио

«Прекрасна», «Вот кому фильтры точно не нужны», «Алессандра прелестна», «Она мотивирует меня на то, чтобы с любовью смотреть на своё отражение в зеркале», «Красавица», — написали пользователи Сети.

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