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Ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск показала идеальную фигуру в утончённом образе

Ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск показала идеальную фигуру в утончённом образе
Эльза Хоск
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Наряд модели — отличная идея для светского мероприятия. Эльза Хоск опубликовала в личном блоге кадр, для которого позировала в роскошном образе. Манекенщица надела чёрное платье в пол. Изюминка лука — полностью открытая спина.

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

Хоск сделала объёмную укладку, которая блестяще смотрится на трендовой сейчас короткой стрижке. Идеальным дополнением образа стал макияж с аккуратными стрелками и нюдовым блеском.

Лаконичный минимализм — фаворит в нарядах Эльзы Хоск. Даже для самых масштабных событий она выбирает гармоничные и часто монохромные образы, которые уместны на любом мероприятии.

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