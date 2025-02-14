Ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск показала идеальную фигуру в утончённом образе

Наряд модели — отличная идея для светского мероприятия. Эльза Хоск опубликовала в личном блоге кадр, для которого позировала в роскошном образе. Манекенщица надела чёрное платье в пол. Изюминка лука — полностью открытая спина.

Эльза Хоск Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

Хоск сделала объёмную укладку, которая блестяще смотрится на трендовой сейчас короткой стрижке. Идеальным дополнением образа стал макияж с аккуратными стрелками и нюдовым блеском.

Лаконичный минимализм — фаворит в нарядах Эльзы Хоск. Даже для самых масштабных событий она выбирает гармоничные и часто монохромные образы, которые уместны на любом мероприятии.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Ким Кардашьян показала идеальную фигуру в бикини