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Российский актёр Юрий Колокольников произвёл фурор на премьере сериала «Белый лотос»

Российский актёр Юрий Колокольников произвёл фурор на премьере сериала «Белый лотос»
Юрий Колокольников
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Ещё один наш соотечественник покоряет Голливуд. Юрий Колокольников посетил премьеру нового сезона сериала «Белый лотос». Актёр исполнил в нём одну из ролей.

Юрий Колокольников

Юрий Колокольников

Фото: Maya Dehlin Spach/WireImage

На ковровой дорожке мероприятия, прошедшего в Лос-Анджелесе, Колокольников появился в стильном образе. Актёр позировал перед фотографами в белоснежном пиджаке, надетом на голое тело, очках в чёрной оправе и кедах.

В последнее время имя Юрия Колокольникова всё чаще появляется в зарубежных СМИ. Артиста называют одним из фаворитов в сфере кинематографа в 2025 году и пророчат ему успех коллеги — Юрия Борисова.

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