Алкоголь будет полностью запрещён на чемпионате мира по футболу 2034 года

Футбольные фанаты, собирающиеся посетить чемпионат мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии, должны быть готовы к тому, что употребление алкоголя на турнире будет полностью запрещено. Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в Великобритании, принц Халид бин Бандар Аль Сауд.

Запрет на продажу и употребление спиртных напитков распространяется на всю территорию страны, включая отели, рестораны и стадионы. Посол подчеркнул, что алкоголь не будет доступен ни в одном месте, независимо от статуса мероприятия.

Принц Халид объяснил, что такое решение соответствует культурным нормам королевства, где алкоголь был запрещён более 70 лет назад. Он также отметил, что гостеприимство Саудовской Аравии заключается в принятии гостей согласно местным законам и традициям, а не в изменении своей культуры ради других.

Нарушение запрета на алкоголь может повлечь за собой серьёзные последствия, вплоть до тюремного заключения, штрафов, публичной порки и депортации. Тем не менее принц заверил, что Саудовская Аравия готова радушно встретить всех болельщиков, независимо от их происхождения и убеждений.

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