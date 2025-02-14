Диетолог назвала 6 продуктов, которые могут замедлить появление седых волос

Фармацевт и диетолог Паула Мартин Кларес предложила доступное и эффективное решение для предотвращения раннего появления седых волос. Вместо дорогостоящих красок для волос она рекомендует обратить внимание на обычные продукты питания, которые можно найти в любом супермаркете.

По словам врача, дефицит железа, цинка, меди, витаминов B12 и D, фолиевой кислоты или селена может способствовать преждевременному появлению седины. Поэтому она советует включить в свой рацион следующие продукты:

Морковь. Она известна своими полезными свойствами для зрения, но также положительно влияет на здоровье волос. Брокколи. Этот овощ богат витаминами группы B, С и A, что делает его отличным выбором для поддержания здоровья волос. Орехи. Богатые цинком и селеном, орехи способствуют выработке гормонов, влияющих на старение волос. Они также полезны для сердца и иммунной системы. Жирная рыба. Лосось, сардины и скумбрия содержат омега-3 и кальций, которые помогают сохранять молодость волос и предотвращают их старение. Яйца. Это богатый источник биотина, который помогает предотвратить обезвоживание волос и поддерживают их здоровый вид. Их можно использовать не только в питании, но и в качестве кондиционера для волос. Чечевица. Этот бобовый продукт богат железом, он предотвращает выпадение волос и поддерживает их здоровый вид.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.