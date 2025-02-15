Ирина Шейк показала редкое фото с дочерью Леей

В этом году девочке исполнится 8 лет. Ирина Шейк не так часто делится с поклонниками фотографиями со своей дочерью Леей, поэтому каждый новый кадр с малышкой для фолловеров модели сродни празднику. В этот раз Шейк показала, как проводит с дочкой свободное время. Ирина опубликовала в личном блоге забавный кадр, на который попало то, как она дурачится с Леей.

Ирина Шейк с дочерью Леей Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Быть мамой — это своего рода такая вещь, — написала под снимком модель.

Манекенщица родила дочь в марте 2017 года. Отец девочки — голливудский актёр Брэдли Купер. Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные вместе воспитывают Лею и показывают ей пример, что такое по-настоящему счастливая семья.

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