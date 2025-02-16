Учёные объяснили, почему после еды в желудке всегда остаётся место для десерта

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда после плотного обеда всё равно хочется чего-нибудь сладкого — теперь учёные смогли объяснить этот феномен. Исследование, проведённое Институтом исследований метаболизма Общества Макса Планка и опубликованное в журнале Science, показало, что мозговые механизмы, отвечающие за ощущение сытости, также провоцируют желание съесть десерт.

Эксперимент с мышами продемонстрировал, что сытые грызуны практически не интересовались дополнительной порцией обычного корма, но охотно употребляли сладкую пищу, содержащую высокий процент сахара. В этот момент у них активизировалась определённая область мозга и выделялись эндорфины, создающие приятные ощущения.

Аналогичный процесс наблюдался и у людей, которым давали сладкий напиток во время МРТ-сканирования. Активность мозга указывала на то, что нейроны, получающие эндорфины, подавляют негативное отношение к сладкому, например, чувство переполнения желудка.

Также авторы выяснили, что блокировка выработки эндорфинов у мышей привела к уменьшению потребления сахара. Возможно, в будущем появятся препараты, способные избирательно влиять на эту область мозга, помогая контролировать тягу к сладкому и предотвращая переедание.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.