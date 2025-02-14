В США ко Дню всех влюблённых выпустили помаду со вкусом картофеля фри

Косметическому продукту дали очень романтичное название. В США создали помаду со вкусом картошки фри. Уникальную новинку ко Дню святого Валентина представила Комиссия по выращиванию картофеля штата Айдахо.

Помада получила название «Поцелуй Франции». Производитель утверждает, что это необычный бальзам для губ, который поможет «сократить разрыв между голодом и желанием». При этом какого-либо оттенка косметический продукт не имеет, а его задача — увлажнять и напитывать кожу.

По словам экспериментаторов решение создать помаду с картофелем фри было принято из-за результатов опроса, который показал, что порядка 92% жителей Соединённых Штатов находят аромат и вкус этого блюда привлекательным.

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