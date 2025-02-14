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«Чемпионат» запустил премию на лучшие проекты в рамках Студенческого кубка Бегового сообщества

«Чемпионат» и Беговое сообщество запустили премию для талантливых студентов
«Чемпионат» запустил премию на лучшие проекты
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Задача проекта — выявить и поддержать студенческие инициативы, которые освещают и популяризируют лёгкую атлетику. 14 февраля спортивный портал «Чемпионат» при поддержке Бегового сообщества начал приём заявок на премию лучших проектов в рамках Студенческого кубка Бегового сообщества (СКБС). Подать заявку можно до 1 июня 2025 года. К участию приглашаются студенты высших учебных заведений.

Победители будут определены в трёх номинациях.

  1. «Лучшая фотография».
  2. «Лучший редакционный материал».
  3. «Лучшее освещение СКБС в студенческом медиапроекте».

Работы оценит экспертное жюри спортивного портала «Чемпионат» и Бегового сообщества. Учитываться будут оригинальность, профессионализм и творческий подход. Победители получат ценные призы и возможность пройти стажировку в одной из компаний-организаторов.

Мы рады запустить эту премию вместе с командой Бегового сообщества и отметить молодых журналистов, которые освещают и популяризируют студенческую лёгкую атлетику. Мы надеемся, что премия станет стимулом для развития студенческой спортивной журналистики и появления будущих профессионалов в спортивном медиапространстве, — сказал главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Подробнее с регламентом премии можно ознакомиться здесь.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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