Шоу «Титаны», 2-й сезон, 4-я серия: во сколько начинается, какие испытания ждут участников

Новый выпуск станет самым травматичным за всю историю проекта. В воскресенье, 16 февраля, ТНТ покажет четвёртую серию шоу «Титаны». Задания от искусственного интеллекта становятся всё сложнее. В этот раз сразу нескольким участникам понадобится помощь медиков.

В рамках нового испытания атлетам предстоит как можно дольше провисеть над бассейном, держась за кольцо. Для многих эта задача окажется практически невыполнимой и даже опасной. Особенно на себе это прочувствует мастер спорта по боксу Анастасия Смирнова.

Новый выпуск шоу выйдет в 21:00 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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