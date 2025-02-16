Врач рассказала, как восстановить печень после отказа от алкоголя

Гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова дала важные рекомендации, которые помогут очистить печень после употребления алкоголя.

Как сообщила эксперт в беседе с «Газетой.Ru», первый и самый важный шаг — полностью исключить употребление спиртного. Кроме того, необходимо обратить внимание на питание и физическую активность. Суточная калорийность рациона должна составлять не менее 2000 ккал, а содержание белка — 1-1,5 грамма на килограмм веса. Врач подчёркивает, что важно избегать солёной, жирной, острой и жареной пищи, и отдавать предпочтение овощам, ягодам, зелени, нежирному мясу и рыбе.

Также необходимо употреблять большое количество жидкости: вода помогает выводить токсины из организма. Физическая активность также играет важную роль, улучшая обмен веществ и способствуя регенерации тканей.

Если имеются серьёзные повреждения печени, такие как фиброз, необходима консультация врача, который подберёт индивидуальное лечение, говорит Валерия Ломова. Даже в сложных случаях отказ от алкоголя и правильный образ жизни могут существенно улучшить состояние печени.

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