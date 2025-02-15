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Пекарь-технолог назвал самый полезный для здоровья хлеб

Пекарь-технолог назвал самый полезный для здоровья хлеб
Самый полезный для здоровья хлеб
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Максим Едлин, опытный пекарь-технолог, в разговоре с радио Sputnik подчеркнул, что хлеб на закваске превосходит по своим свойствам традиционный дрожжевой хлеб.

По мнению эксперта, при производстве дрожжевого хлеба используется ускоренная технология брожения, что негативно сказывается на качестве конечного продукта. Между тем хлеб на закваске требует большего времени для приготовления, но это компенсируется его большей питательной ценностью.

Длительная ферментация позволяет организму легче усваивать полезные вещества, содержащиеся в муке, отметил Максим Едлин. Кроме того, белок глютен, присутствующий в хлебе, почти полностью перерабатывается закваской.

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