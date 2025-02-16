Кто выбыл в четвёртом выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний

Проект покинули шесть атлетов. В четвёртом выпуске шоу «Титаны» искусственный интеллект проверил участников на выносливость и силу рук в испытании «Властелин колец». Задачей спортсменов было как можно дольше провисеть над водой, держась за кольцо.

Атлеты разделились на три группы. Сперва им можно было держаться за кольцо руками и ногами, а спустя 20 минут после начала испытания нужно было опустить нижние конечности. Лучшие результаты показали скалолаз Константин Митин и гимнастка Полина Волчек. Семеро слабейших в этом задании отправились на прохождение испытания на вылет. В их числе оказались:

Серго Цирекидзе;

Александр Безъязыков;

Анна Коротких;

Оксана Кошелева;

Магомед Амагаев;

Евгений Рылов;

Никита Серов.

Атлеты должны были в течение нескольких раундов запрыгивать на тумбу. Лучше всех с заданием справился Магомед Амагаев. Он продолжит борьбу за победу, остальные шестеро участников выбыли из игры.

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