Врачи спасли москвича, который за сутки пережил 25 остановок сердца

Пациента уже выписали домой. Врачи клинической больницы имени Буянова в Москве спали жизнь 62-летнего мужчины, который за сутки перенёс 25 остановок сердца.

Особенности заболевания не позволяли врачам использовать стандартную тактику лечения, и они приняли решение провести операцию уникальным методом, — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Сердце пациента работало благодаря специальному дефибриллятору, однако он был практически разряжен, когда мужчина обратился к медикам. Во время операции его подключили к системе поддержания жизнедеятельности. Врачи в течение семи часов выявляли аритмогенные участки, чтобы восстановить нормальную работу сердца. К счастью, вмешательство прошло успешно. Теперь пациент восстанавливается дома.

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