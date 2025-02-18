Учёные составили рейтинг самых сильных типов боли: вот что на первом месте

Американские учёные обнаружили, что кластерные головные боли вызывают самые сильные болевые ощущения у человека. По болевым ощущениям они превосходят роды, огнестрельные ранения и переломы.

Исследование с участием 1604 пациентов показало, что кластерные головные боли являются причиной самых интенсивных болевых ощущений. При оценке различных типов боли по десятибалльной шкале кластерные головные боли получили 9,7 балла. Далее следуют роды с оценкой в 7,2 балла, боли при панкреатите — 7 баллов, камни в почках — 6,9 балла, камни в желчном пузыре — 6,3 балла.

Огнестрельные ранения в этом списке оказались на шестом месте с показателем 6 баллов, на седьмом — смещение межпозвоночного диска (5,9 балла). Мигрень заняла восьмое место с показателем 5,4 балла.

Кластерные головные боли характеризуются острой, жгучей болью с одной стороны головы, в области глаза. Приступы возникают внезапно, длятся до трёх часов и могут повторяться несколько раз в день на протяжении недель или месяцев. Обычные обезболивающие при этом заболевании неэффективны.

Заболевание чаще диагностируется у 30-летних пациентов и в шесть раз чаще встречается у мужчин. Причины возникновения кластерных головных болей до сих пор не установлены.

Результаты исследования опубликованы в журнале Headache.

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