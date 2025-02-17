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Бенни Бланко преподнёс Селене Гомес очень странный, но вкусный подарок на 14 февраля

Бенни Бланко преподнёс Селене Гомес очень странный, но вкусный подарок на 14 февраля
Селена Гомес и Бенни Бланко
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Это один из самых необычных сюрпризов, который можно себе представить. День всех влюблённых прошёл в доме Селены Гомес и Бенни Бланко с размахом. Певица получила в качестве подарка от своего жениха ванну, наполненную сырным соусом. Рэпер продемонстрировал сюрприз для любимой в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Бенни Бланко

Когда твоя невеста не очень любит цветы, – написал Бенни под опубликованным видео.

Кроме того, Бланко сделал по всему дому дорожку из начос, которые так любит Гомес. Из тех же чипсов музыкант выложил огромную надпись с признанием в любви. Оценила ли Селена такой жест, остаётся только догадываться.

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