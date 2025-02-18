Учёные назвали способ сделать блины полезнее без ущерба для вкуса и текстуры

Исследовательская группа из Университета штата Вашингтон нашла способ повысить питательность блинов. Для этого нужно заменить обычную рафинированную муку на цельнозерновые аналоги: гречка, киноа, просо и цельная пшеница. Эти изменения позволят сохранить привычный вкус и текстуру любимого многими завтрака, сообщается в статье, опубликованной в журнале Cereal Chemistry.

Руководитель исследования Гириш Ганджьял отмечает, что традиционные блины содержат большое количество «пустых» калорий из-за использования рафинированной муки. Целью учёных было создать блюдо, которое сохраняло бы свои вкусовые качества, но при этом содержало бы больше клетчатки и белка.

В ходе экспериментов авторы заменяли часть рафинированной муки различными видами цельнозерновой муки, варьируя пропорции от 25% до 100%, и оценивали результат. Оказалось, что гречневая, киноа и цельнозерновая мука может успешно использоваться в рецептуре блинов без значимого ухудшения вкуса и текстуры. Между тем просовую муку пришлось подвергнуть предварительной обработке, чтобы избежать расслаивания теста.

Учёные рассчитывают, что полученные результаты заинтересуют производителей муки и помогут им создавать более здоровую продукцию для массового потребления.

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