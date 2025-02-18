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Искусственный интеллект назвал обладательницу идеального женского тела в мире

Искусственный интеллект назвал обладательницу самого идеального женского тела в мире
Кэрол Розалин
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Она обошла тысячи других красавиц. 25-летняя Кэрол Розалин из Бразилии получила титул обладательницы «самого идеального женского тела в мире» по версии искусственного интеллекта. Нейросеть проанализировала снимки девушек из разных уголков планеты. Оценивалось всё, начиная от пропорций и заканчивая общей гармоничностью внешности.

Кэрол Розалин

Кэрол Розалин

Фото: Из личного архива Кэрол Розалин

Увидеть результаты в зеркале — уже победа. Быть признанной «идеальной фитнес-женщиной» — это невероятно, — написала Кэрол в соцсетях после того, как узнала о том, что получила столь высокую оценку от искусственного интеллекта.

Розалин активно занимается спортом уже восемь лет. В расписании блогерши есть силовые тренировки и аэробика. По словам Кэрол, она старается строить свой рацион на основе фруктов, овощей, овса и курицы. Любое блюдо фитнес-модели — домашние чипсы из батата и овощная фриттата.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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