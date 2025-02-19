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Названа неожиданная польза плача для организма3

Названа неожиданная польза плача для организма
Названо необычное свойство плача
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Слёзы могут быть отличным «лекарством» против стресса. Терапевт Анастасия Тартышная рассказала, что плач — это один из наиболее эффективных способов в моменте побороть тревожность и другие негативные эмоции. Врач объяснила, что он активирует парасимпатическую нервную систему, помогающую расслабиться.

К тому же, когда человек плачет, в его организме выделяется повышенное количество эндорфинов, благодаря чему значительно растёт болевой порог. Так, слёзы позволяют избавиться от дискомфортных и даже болезненных ощущений. И, наконец, во время плача в организме улучшается кровообращение и стабилизируется эмоциональное состояние за счёт выработки гормона окситоцина.

Однако слишком частый, беспричинный или неконтролируемый плач может быть симптомом заболеваний. Отсутствие слёз также может быть патологичным в некоторых случаях, например, при депрессии в тяжёлой стадии люди отмечают, что уже не могут плакать. В таких случаях важно обратиться за медицинской помощью, — подчеркнула Тартышная.

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