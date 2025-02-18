Учёные собрались вычесть из общемирового времени одну секунду

Причина кроется в аномальном ускорении Земли. Гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко заявил, что уже к 2029 году учёные могут вычесть из общемирового времени одну секунду.

Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем, — объяснил он.

Учёный отметил, что Земля постоянно то ускоряется, то замедляется. На данный момент у исследователей нет чёткого понимания, почему именно это происходит. Глобальное потепление и таяние ледников — лишь одна из причин явления.

Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причём это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма, — подытожил Донченко.

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