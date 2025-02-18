Эмма Стоун стала звездой ковровой дорожки из-за набитых попкорном карманов на платье

Актриса произвела фурор необычным луком. Эмма Стоун посетила концерт SNL50: Anniversary Special, посвящённый шоу Saturday Night Live. На ковровой дорожке мероприятия, прошедшего в Нью-Йорке, звезда фильма «Круэлла» появилась в роскошном красном платье от Louis Vuitton.

Эмма Стоун Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Всё бы ничего, вот только изюминкой наряда стали карманы, доверху набитые попкорном. Видимо, Эмма настолько любит эту закуску, что небольшого ведёрка в руках ей показалось мало. Впрочем, довольная улыбка на лице актрисы всё сказала за неё.

Поклонники Стоун отметили, что возьмут на заметку необычную идею использования карманов: «Теперь я буду набивать штаны чипсами перед походом в кино. Ребята, куда можно налить соус? В кепку?» — пошутил один из пользователей Сети под снимками Эммы.

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