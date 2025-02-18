Нара Баптиста показала фигуру в бикини спустя месяц после родов

Модель постепенно возвращается к привычному образу жизни. Всего месяц назад Нара Баптиста стала мамой. Она подарила своему возлюбленному Венсану Касселю сына. Сейчас 27-летняя манекенщица сфокусирована на заботе о малыше, однако параллельно она занимается восстановлением после беременности и родов.

Нара Баптиста Фото: Из личного архива Нары Баптисты

Нара опубликовала честную фотографию, продемонстрировав, как её тело выглядит сейчас. Баптиста позировала перед камерой в чёрном бикини. Модель отказалась от фильтров.

Манекенщица признавалась, что после рождения ребёнка с большим трудом привыкает к новому режиму и порядкам. Нара говорила, что чувствует себя разбитой и постоянно уставшей, однако это нисколько не умаляет её любви к малышу и счастья от его появления на свет.

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