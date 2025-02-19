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Нейробиолог объяснила, почему при разговоре с человеком нужно смотреть в его левый глаз

Нейробиолог объяснила, почему при разговоре с человеком нужно смотреть в его левый глаз
Этот лайфхак поможет в общении с людьми
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Эксперт по мозгу и нейробиолог Тара Сварт поделилась интересным лайфхаком, который, по её словам, поможет в общении с людьми, особенно на свиданиях. Она объяснила, что при разговоре с человеком нужно смотреть в его левый глаз — это может усилить эмоциональную связь и создать более доверительные отношения.

Тара Сварт — старший преподаватель в Массачусетском технологическом институте имени Слоуна — рассказала, что этот трюк берет своё начало с младенчества. Она отметила, что большинство людей правши, и, когда они держат ребёнка на левой руке, их правый глаз встречается с левым глазом ребёнка.

Это взаимодействие, по её словам, воздействует на миндалевидное тело — область мозга, отвечающую за эмоции, и создаёт так называемую «эмоциональную резонансную петлю».

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