Учёные обнаружили новый неожиданный фактор долголетия

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана обнаружили, что чувство благодарности может существенно продлить жизнь. В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry, учёные проанализировали данные 49 275 участников среднего возраста 79 лет.

В 2016 году добровольцы заполняли анкеты, оценивая уровень своей благодарности. В 2019 году, когда 4608 участников уже умерли, учёные смогли определить, что у людей с высокими баллами по фактору благодарности риск смерти был на 9% ниже, чем у остальных участников.

Новые данные подтверждают, что благодарность может увеличить продолжительность жизни у пожилых людей, отметил ведущий автор исследования Ин Чэнь.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.