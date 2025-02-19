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Учёные обнаружили новый неожиданный фактор долголетия

Учёные обнаружили новый неожиданный фактор долголетия
Учёные обнаружили новый фактор долголетия
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Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана обнаружили, что чувство благодарности может существенно продлить жизнь. В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry, учёные проанализировали данные 49 275 участников среднего возраста 79 лет.

В 2016 году добровольцы заполняли анкеты, оценивая уровень своей благодарности. В 2019 году, когда 4608 участников уже умерли, учёные смогли определить, что у людей с высокими баллами по фактору благодарности риск смерти был на 9% ниже, чем у остальных участников.

Новые данные подтверждают, что благодарность может увеличить продолжительность жизни у пожилых людей, отметил ведущий автор исследования Ин Чэнь.

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