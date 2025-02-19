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У Папы Римского Франциска обнаружена двусторонняя пневмония

У папы римского Франциска обнаружена двусторонняя пневмония
Папа римский Франциск
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Понтифик остаётся под наблюдением врачей. В Ватикане сообщили, что у папы римского Франциска обнаружена двусторонняя пневмония. Все важные мероприятия, запланированные на ближайшее время, пройдут без него.

Начало двусторонней пневмонии, требующей дополнительной фармакологической терапии, было выявлено при повторной компьютерной томографии грудной клетки, которую папа римский прошёл по назначению ватиканских медиков. Тем не менее папа Франциск пребывает в хорошем расположении духа, – сообщили его представители.

Состояние здоровья понтифика остаётся слабым практически две недели. 9 и 12 февраля он не смог выступить на нескольких публичных мероприятиях. Тогда папа объяснил это бронхитом и трудностями с дыханием. Ему пришлось попросить своих помощников зачитать тексты запланированных речей.

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