Грядёт потепление: в Москву возвращается оттепель

Гидрометцентр России предупреждает москвичей о грядущем изменении погоды. Следующая неделя в столице начнётся с потепления.

По данным синоптиков, в четверг, 20 февраля, температура воздуха днём в Москве составит -5…-7 градусов, а в ночь на пятницу понизится до -12…-14 градусов. 21 февраля в столице прогнозируется -3…-5 градусов днём, а в выходные столбики термометров покажут -2…-7 градусов.

В понедельник днём, 24 февраля, метеорологи обещают +2…-3 градусов, а во вторник воздух прогреется до +4…-1 градуса.

Что касается осадков, то в четверг в Москве возможен снег, а во вторник на следующей неделе ожидается мокрый снег.

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