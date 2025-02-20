Рассел Кроу вышел в свет после похудения и произвёл фурор

Актёр похудел почти на 25 кг. Рассел Кроу взбудоражил публику своим появлением на церемонии вручения премии Австралийской академии кинематографа и телевидения. Артист позировал перед камерами в стильном брючном костюме, который идеально сидел на его фигуре.

Рассел Кроу Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

За последние несколько лет Кроу сильно изменился внешне. Практически с молодости 60-летний актёр страдал от проблем с лишним весом, однако смог взять себя в руки и похудеть. Поклонники Рассела пришли в восторг от его нового имиджа и отметили, что диета позволила ему сбросить не только килограммы, но и добрый десяток лет.

«Стал намного лучше выглядеть», «Очень идёт стройность», «Рассел заметно помолодел», «Стильный и ухоженный мужчина. Приятно смотреть», «Снимаю шляпу! Классные изменения. Осталось только сменить причёску», – написали поклонники под фотографиями Кроу.

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