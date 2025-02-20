Эксперт рассказала, как сделать традиционные блины на Масленицу более полезными

Руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова предложила несколько советов, которые помогут наслаждаться блинами на Масленицу без вреда для фигуры и самочувствия. Рекомендации она дала в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из главных рекомендаций стало использование цельнозерновой муки, которая богата клетчаткой и питательными веществами. Это поможет снизить калорийность блюда и обогатить его витаминами и минералами. Важно также использовать минимум масла при жарке, чтобы уменьшить общее содержание жиров.

Олеся Махова призвала также контролировать размер порций. Переедание может привести к дискомфорту и проблемам с пищеварением, поэтому лучше есть небольшое количество блинов и дополнять их полезными начинками.

Кроме того, эксперт посоветовала экспериментировать с ингредиентами, заменяя часть обычной муки на цельнозерновую или добавляя семена льна и чиа. Эти компоненты не только улучшат вкусовые качества, но и повысят питательность блюда. Жарить блины рекомендуется на среднем огне, чтобы минимизировать образование вредных соединений.

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