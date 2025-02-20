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Милла Йовович продемонстрировала идеальную фигуру, снявшись для журнала

Милла Йовович продемонстрировала идеальную фигуру, снявшись для журнала
Милла Йовович
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Актриса восхитила поклонников. Милла Йовович снялась для обложки журнала Vogue Czechoslovakia. 49-летняя звезда фильма «Пятый элемент» позировала перед камерой в дерзком образе.

Милла Йовович

Милла Йовович

Фото: Vogue Czechoslovakia

Йовович снялась в чёрном платье с облегающим верхом и юбкой из лент. Стильным дополнением лука стали туфли на шпильке. Наряд отлично подчеркнул и без того идеальную фигуру актрисы, особенно её стройные ноги. Съёмка привела в восторг поклонников Миллы.

«Красотка», «Идеальная фигура», «Какие стройные ноги», «Милла — идеал», — пишут фанаты актрисы в соцсетях.

Артистка много лет придерживается строгих правил, которые помогают ей держать себя в тонусе. Ради сохранения идеальной фигуры Йовович регулярно занимается в зале, а свой рацион строит на основе белков, ненасыщенных жиров и сложных углеводов.

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