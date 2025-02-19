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В Карачаево-Черкесии группа туристов попала под снежную лавину

В Карачаево-Черкесии группа туристов попала под снежную лавину
В Карачаево-Черкесии сошла лавина
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На месте работают спасатели. Недалеко от Софийского ущелья в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины. В это время там находилась туристическая группа из 15 человек.

Трое альпинистов оказались под снежным покровом. Сообщается, что одному пострадавшему удалось выбраться из западни самостоятельно. Он находится под присмотром врачей. Подробности о состоянии туриста не разглашаются.

Сейчас в районе схода лавины работают спасатели. Они ищут двух других альпинистов, которые всё ещё находятся под снегом. Об их судьбе на данный момент ничего не известно.

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