Учёные раскрыли секрет запоминания снов

Итальянские эксперты обнаружили, что ожидание снов перед засыпанием может увеличить вероятность их запоминания. В эксперименте участвовали 200 добровольцев разных возрастов, которые носили устройства для мониторинга сна и записывали свои сновидения.

Выяснилось, что люди, склонные к мечтам и отвлечённому мышлению, чаще запоминают свои сны. Молодёжь оказалась более восприимчивой к запоминанию снов, чем пожилые участники, которые чаще сталкивались с «белыми снами» — состояниями, когда человек помнит факт наличия сна, но не его детали.

Интересным открытием стало то, что участники, проходившие эксперимент весной, запоминали сны лучше, чем зимой. Учёные связывают это с воздействием солнечного света, который играет важную роль в процессах запоминания.

Исследование опубликовано в журнале Communications Psychology.

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