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Алессандра Амбросио похвасталась фигурой на тренировке в зале

Алессандра Амбросио похвасталась фигурой на тренировке в зале
Алессандра Амбросио
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Модель показала, как выглядит во время занятий спортом. Алессандра Амбросио давно ведёт активный образ жизни. Фитнес — важная часть будней манекенщицы. 43-летняя звезда подиума продемонстрировала результат работы над собой в личном блоге.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Фото: Из личного архива Алессандры Амбросио

Амбросио позировала перед камерой в облегающем спортивном костюме, состоящем из топа и леггинсов. Лук отлично подчеркнул подтянутую и рельефную фигуру модели.

Алессандра рассказывала, что для неё физическая активность — лучшее лекарство от стресса. После качественной тренировки манекенщица обязательно идёт на массаж, где отдыхает телом и душой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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