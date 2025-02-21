Алессандра Амбросио похвасталась фигурой на тренировке в зале

Модель показала, как выглядит во время занятий спортом. Алессандра Амбросио давно ведёт активный образ жизни. Фитнес — важная часть будней манекенщицы. 43-летняя звезда подиума продемонстрировала результат работы над собой в личном блоге.

Алессандра Амбросио Фото: Из личного архива Алессандры Амбросио

Амбросио позировала перед камерой в облегающем спортивном костюме, состоящем из топа и леггинсов. Лук отлично подчеркнул подтянутую и рельефную фигуру модели.

Алессандра рассказывала, что для неё физическая активность — лучшее лекарство от стресса. После качественной тренировки манекенщица обязательно идёт на массаж, где отдыхает телом и душой.

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