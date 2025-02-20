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Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в преддверии 23 февраля

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в преддверии 23 февраля
Новая схема мошенничества в преддверии 23 февраля
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Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о новой схеме мошенничества, связанной с покупкой билетов на праздничные мероприятия. В частности, он предупредил о распространении фальшивых сайтов, имитирующих популярные платформы по продаже билетов, пишет «Лента.ру».

По словам эксперта, мошенники создают веб-ресурсы, которые предлагают привлекательные скидки или эксклюзивные предложения на концерты и другие мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Цель злоумышленников — заполучить данные банковских карт покупателей.

Чтобы избежать обмана, Сергей Кузьменко советует внимательно проверять адреса сайтов, наличие SSL-сертификатов и читать отзывы о продавцах. Он также советует не переходить по ссылкам от сомнительных источников.

Кроме того, специалист отметил, что мошенники активно действуют на онлайн-барахолках, предлагая украденные или поддельные фотографии билетов. Он настоятельно рекомендует не покупать билеты у незнакомых лиц.

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