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Туристы, пропавшие после схода лавины в Карачаево-Черкесии, погибли

Туристы, пропавшие после схода лавины в Карачаево-Черкесии, погибли
Туристы погибли после схода лавины
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Тела товарищей достал спасшийся альпинист. Спасательная операция в Карачаево-Черкесии завершена. Двое пропавших после схода лавины в районе балки Орлёнок туристов погибли.

Пресс-служба МЧС сообщила, что тела под покровом снега обнаружил третий альпинист. Для поисков были привлечены спасатели, а также специальная техника.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать безопасность при нахождении в районах, для которых характерны подобные природные явления. Лавина может развивать скорость до 300 км/ч и весить несколько сотен тысяч тонн.

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