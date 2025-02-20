Туристы, пропавшие после схода лавины в Карачаево-Черкесии, погибли

Тела товарищей достал спасшийся альпинист. Спасательная операция в Карачаево-Черкесии завершена. Двое пропавших после схода лавины в районе балки Орлёнок туристов погибли.

Пресс-служба МЧС сообщила, что тела под покровом снега обнаружил третий альпинист. Для поисков были привлечены спасатели, а также специальная техника.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать безопасность при нахождении в районах, для которых характерны подобные природные явления. Лавина может развивать скорость до 300 км/ч и весить несколько сотен тысяч тонн.

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