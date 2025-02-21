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17-летний йоркширский терьер по кличке Ярослав попал в Книгу рекордов России

17-летний йоркширский терьер по кличке Ярослав попал в Книгу рекордов России
Йоркширский терьер Ярослав
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Хвостик точно украдёт ваше сердце. Йоркширский терьер Ярослав из Москвы попал в Книгу рекордов России. Очаровательный пёсик получил титул самого долгоживущего представителя породы в нашей стране. На момент фиксации рекорда ему было 17 лет, 4 месяца и 9 дней.

Ярослав живёт в Москве. Мария Хатунцева, хозяйка животного, рассказала, что её питомец отличается преданностью, искренней любовью к человеку, а также готовностью при необходимости защищать «своих».

Любящий, ласковый и очень старающийся всегда быть хорошим во всём пес. Но с незнакомцами он очень строг, — говорится на сайте Книги рекордов.

Предыдущим рекордсменом был йоркширский терьер по кличке Пончик. Ему было 15 лет, 6 месяцев и 5 дней. Хвостик жил в Москве и умер два года назад.

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